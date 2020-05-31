Попова: сроки открытия санаториев без медлицензии будут зависеть от ситуации в регионе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Санатории, не имеющие медицинской лицензии, будут открываться в зависимости от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" .

"Санатории будут открываться сначала те, у которых есть медицинская лицензия, все рекомендации написаны, все остальные будут открываться чуть позже, в зависимости от эпидситуации", - сказала она.

Попова отметила, что в ряде регионов, куда россияне обычно ездят отдыхать, уже отмечается уверенная стабилизация, в других же все еще происходят колебания в эпидситуации. "Вот из каких регионов в первую очередь можно будет ехать, мы обсуждаем этот вопрос, и ехать, может быть, напрямую, без каких-то там транзитных пересадок", - пояснила она.

По ее словам, москвичи в скором времени смогут отдыхать внутри своего региона. "Это тоже хорошая возможность, это важно, ведь очень многие люди не выезжают за пределы региона в течение летнего периода и с удовольствием отдыхают в своей полосе. Кто-то отдыхает, потому что ему это нравится, кто-то - потому что здоровье позволяет отдыхать именно здесь, и это тоже важно - иметь возможность не только находиться в городе, но и выехать за город, в специальное место, в дом отдыха, пансионат, и, конечно же, в санаторий", - подчеркнула Попова, добавив, что такая возможность в дальнейшем представится жителям всех субъектов страны.