В Госдуме заявили, что региональные власти должны поддержать религиозные организации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти субъектов РФ должны оказать поддержку религиозным организациям традиционных конфессий, в частности, выделить им средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом в воскресение заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя рекомендации Роспотребнадзора об открытии храмов в период снятия ограничительных мер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по трехэтапному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Среди них - ограничение участия в богослужениях людей старше 65 лет либо с хроническими болезнями, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, ношение масок, а также регулярное проветривание и антисептическая обработка рук при входе.

"Предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от ситуации в каждом конкретном регионе - она не везде одинакова. Региональная власть должна оказать помощь религиозным организациям всех традиционных конфессий и выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

По его словам, необходимо также компенсировать централизованным религиозным организациям затраты на коммунальные платежи за 6 месяцев. "Многие объекты богослужения были принудительно закрыты и возможности получения пожертвований не было", - пояснил он.

Кроме того, политик выступил за обсуждение мер, необходимых для полноценного открытия религиозных учреждений с участием представителей исполнительной и законодательной власти, лидеров традиционных конфессий, врачей и СМИ. "При уважительном диалоге, уверен, все конфессии пойдут навстречу и выполнят необходимые требования: социальную дистанцию обеспечат, будут санитарную обработку проводить, продолжат онлайн- и телетрансляции богослужений для пожилых людей", - заключил Гаврилов.

14 мая группа депутатов Госдумы обратилась к Андрею Белоусову, который на тот момент занимал пост и. о. председателя правительства РФ, с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В период пандемии коронавируса в ряде субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, был введен временный запрет на посещение прихожанами богослужений.