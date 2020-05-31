Попова назвала систему регистрации причин смерти в России одной из самых точных в мире

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Система регистрации причин смерти в России является одной из самых точных, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале " Россия-24 ".

"Могу сказать абсолютно точно <...> что уровень регистрации причин смерти в России - один из самых точных. То есть мы всегда знаем причину с очень высокой вероятностью <...> в связи с историческими традициями, которые дали нам систему диагностики клинической и систему диагностики патологоанатомической. И это важно, что у нас каждый погибший имеет патологоанатомический диагноз <...> за исключением каких-то особо криминальных случаев", - сказала она, отвечая на вопрос, почему в России такая низкая смертность от новой коронавирусной инфекции.

Ранее главный внештатный специалист патологоанатом Минздрава РФ, академик РАН Георгий Франк пояснил, что в России 98% умерших подвергаются патологоанатомическому исследованию и только на основании результатов этой процедуры ставится диагноз.

27 мая Минздрав России утвердил методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за новой инфекции. В их основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения. В частности, из документа следует, что пациенты, не имеющие жалоб и симптомов, не должны учитываться, даже если их тест на коронавирус оказался положительным.

По последним данным, условный уровень смертности из-за коронавируса в России составляет 1,16%. Это гораздо меньше среднего по миру.