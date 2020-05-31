В Новосибирск из Бишкека прилетел самолет с российскими туристами

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший в воскресенье из Бишкека с российскими туристами, приземлился в новосибирском международном аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет с 65 пассажирами на борту вылетел в Новосибирск из международного аэропорта Манас в 20:04 по местному времени (17:04 мск). Согласно онлайн-табло, самолет приземлился в Толмачево в 23:12 по местному времени (19:12 мск).

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.