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Вывозной авиарейс из Нью-Йорка доставил российских туристов в Новосибирск

На родину вернулись более 300 россиян

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Нью-Йорк - Москва - Екатеринбург - Новосибирск, совершил посадку в новосибирском международном аэропорту Толмачево, свидетельствуют в воскресенье данные портала Flightradar.

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Самолет вылетел из Нью-Йорка в 02:59 по московскому времени и совершил две промежуточные посадки в Москве и в Екатеринбурге. На борту находилось 322 пассажира, из международного аэропорта Шереметьево вылетели 175 российских туристов.

По данным Минкомсвязи РФ, почти 30 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы до 11 июня. Более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США (4,2 тыс.) и в Индии (4 тыс.).

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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