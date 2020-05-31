"Аэрофлот" доставил из США в Ростов-на-Дону 140 российских граждан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Борт авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Москвы в Ростов-на-Дону 140 граждан РФ, которые в воскресенье вернулись из Нью-Йорка, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов в воскресенье.

"В 19:25 мск самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил посадку в аэропорту Платов", - сообщили в пресс-службе воздушного хаба.

В воскресенье самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Нью-Йорка в Москву 322 гражданина РФ. По прилете в столичный аэропорт Шереметьево россияне совершили пересадку на два других рейса. Один из них направился в Ростов-на-Дону и Махачкалу, второй - в Екатеринбург и Новосибирск. По информации представителя аэропорта Платов, в Махачкалу "Аэрофлот" доставит сегодня восемь граждан РФ, вернувшихся из США.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.