Прогулки и занятия спортом разрешены в Курганской области с 1 июня

ТАСС, 31 мая. Власти Курганской области разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с 1 июня. Об этом в воскресенье сообщили в региональном оперативном штабе.

"С 1 июня в Курганской области разрешены прогулки и занятия спортом. Жителям больше не нужно отправлять СМС при выходе из дома, время пребывания на улице не ограничено", - говорится в сообщении. На улице при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, а при занятиях спортом - не менее 5 м.

Для граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания по-прежнему сохраняется рекомендация находиться дома.

Всего в регионе зафиксировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции, 115 человек выписаны после выздоровления.