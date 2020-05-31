В Карачаево-Черкесии более 60 медиков заразились коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом медицинских работников в Карачаево-Черкесии составляет 60 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов в воскресенье в ходе прямого эфира в Instagram .

"На сегодняшний день у нас подтвержденных зараженных 61 человек и около 110 человек - контактных, которые тоже ушли на самоизоляцию. У нас получается почти 200 медработников выбыли из строя", - сказал Шаманов.

В четырех госпиталях Карачаево-Черкесии работают 557 медработников. Министр сообщил о подготовке пятого госпиталя в городе Усть-Джегуте, открытие состоится в течение ближайших двух недель.Также в регионе планируется увеличить число проводимых тестов на коронавирус с 700 до 1 тыс.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР за последние сутки в регионе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 1 067 подтвержденных случаев заражения, из них 308 человек выздоровели, пятеро умерли.