Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии надеется, что фитнес-клубы откроются в июле

"Я очень хочу, чтобы это был июль", - сказала она об открытии фитнес-клубов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По информации Киселевой, порядка 15-20% фитнес-клубов в России может не открыться из-за банкротства после снятия ограничений.

Помимо этого, она отметила, что в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы в фитнес-клубах учтен пакет мер, разработанный отраслевой рабочей группой Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Однако на данный момент есть необходимость прояснить часть нюансов, касающихся рабочего процесса. "Мы сейчас собираем коллективную информацию в течение последних двух дней и на встрече с Роспотребнадзором эти вопросы зададим <...> Я очень надеюсь, что мы поговорим во вторник, - добавила она. - Я не думаю, что у нас сразу будут ответы, но <...> в ближайшую неделю мы рассчитываем эту информацию получить, по крайней мере, мы прикладываем все усилия".

Мэр Москвы 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти столицы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие организации торговли и сферы услуг, а горожане, хоть и с ограничениями, но смогут совершать прогулки. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге мэр в тот же день сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.