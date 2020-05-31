В Карачаево-Черкесии ожидают спада числа заражений коронавирусом к концу июня

ЧЕРКЕССК, 31 мая./ТАСС/. Карачаево-Черкесия приблизилась к пику числа заражений коронавирусной инфекцией, спад ожидается в конце июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов в воскресенье в ходе прямого эфира в Instagram .

"У нас сейчас более 1 тыс. зараженных. Я думаю, к концу июня у нас уже будут небольшие цифры по числу тех, кто инфицирован и находится в госпиталях. Сейчас, я думаю, самый пик заболевания", - отметил министр.

По его словам, рост числа заразившихся связан с прошедшими майскими праздниками, когда жители собирались компаниями вопреки введенному режиму самоизоляции. Также рост связан с тем, что во время мусульманского месяца рамадана жители часто собирались вместе для разговения и в дни празднования Ураза-байрам ходили поздравлять родственников и знакомых.

Ранее министр рассказал, что в ближайшее время в республике планируется открыть пятый госпиталь для пациентов с коронавирусом, он будет расположен в городе Усть-Джегуте. На следующей неделе в КЧР планируют увеличить число тестов на коронавирус с 700 до 1 тыс. в сутки.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР за последние сутки в регионе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 1 067 подтвержденных случаев заражения, из них 308 человек выздоровели, пятеро умерли.