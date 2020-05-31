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В Махачкалу прибыл вывозной рейс из США

На борту находилось восемь жителей Чечни и Дагестана

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Ростова-на-Дону в Махачкалу россиян, которые в воскресенье вернулись из Нью-Йорка, сообщил ТАСС помощник гендиректора АО "Аэропорта Махачкала" Мурад Шамсудинов.

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Ранее в воскресенье самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Нью-Йорка в Москву 322 гражданина РФ. По прилете в столичный аэропорт Шереметево россияне совершили пересадку на два других рейса. Один из них направился в Ростов-на-Дону и Махачкалу, второй - в Екатеринбург и Новосибирск. Из Москвы в Ростов-на-Дону прибыли 140 граждан РФ, затем самолет вылетел в Махачкалу.

"Сегодня в 22.00 рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Ростова-на-Дону с российскими гражданами на борту совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Авиарейс осуществлен в целях возвращения на Родину граждан Российской Федерации, находившихся в США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорт Махачкалы прибыли жители Дагестана и Чечни. Всего на борту восемь человек. Шамсудинов подчеркнул, что жители Дагестана, прибывшие этим рейсом после проверки специалистами управления Роспотребнадзора по Дагестану будут проходить обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторе. Жители Чечни будут доставлены в своей регион.

Ранее сообщалось, что почти 30 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы на период до 11 июня. В пресс-службе Минкомсвязи ТАСС сообщали, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозным рейсом.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияДагестанЧечняПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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