ПФР утвердил новый регламент по информированию о сведениях в системе соцобеспечения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) утвердил новый административный регламент, устанавливающий порядок предоставления сведений из Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) о мерах поддержки, которые человек уже получает, либо имеет право получать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПФР.

"Новый админрегламент устанавливает порядок предоставления сведений из ЕГИССО о мерах поддержки, которые человек уже получает, либо имеет право получать. Информация предоставляется не только о федеральных выплатах и льготах, но и о тех, которые оказываются на региональном и муниципальном уровнях. Получить такие сведения можно на портале Egisso.ru, где, в том числе реализован сервис "Социального калькулятора", - рассказали в ПФР.

Согласно новому регламенту, лимит предоставления услуги при личном приеме не должен превышать 15 минут, при предоставлении услуги в электронной форме - 10 минут. Предоставление такой услуги осуществляется бесплатно.

В фонде уточнили, что регламент позволяет видеть все положенные меры социальной помощи в зависимости от места жительства. Сервисом можно пользоваться как в открытой части портала, так и в личном кабинете.

"После авторизации предоставляются более полные персонифицированные сведения. Данные из ЕГИССО также могут быть предоставлены в клиентских службах Пенсионного фонда России", - добавили в ведомстве.