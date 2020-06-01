В России вступил в силу закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закон, исключающий принудительное списание долгов с выплат социального характера, вступил в силу в России. Списывать средства теперь нельзя со счетов с денежным возмещением вреда здоровью, компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями и социальными пособиями.

Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" 21 февраля 2019 года.

Согласно закону, взыскание не может быть обращено на средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной или финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Также нельзя будет списывать деньги, которые были получены в качестве единовременного пособия членам семей погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации и гражданам, здоровью которых был причинен вред.

Закон обязывает работодателей указывать в расчетных банковских документах соответствующий код для таких доходов, конкретный порядок установит Банк России. Банк или иная кредитная организация, обслуживающая счет должника, обязывается обеспечить соблюдение требований закона на основании сведений, указанных в расчетных документах.

Кроме того, судебные приставы получат право запрашивать у налоговых органов и банков необходимые сведения для своевременного выполнения требований исполнительного документа.

Усовершенствованный механизм

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон позволит защитить россиян. По его словам, запрет на взыскание с выплат социального характера существовал и раньше, но механизм был несовершенен - "приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают".

До вступления в силу поправок взыскание не могло быть обращено на такие социальные выплаты, как детские пособия и средства материнского капитала, пенсии по случаю потери кормильца и выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы и средства, выплачиваемые в качестве возмещения вреда здоровью.