В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов в понедельник внесут в Госдуму законопроект о выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является одним из авторов инициативы.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, сумма ежемесячной выплаты устанавливается в размере МРОТ (12 130 рублей). Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Концепция законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, - говорится в пояснительной записке. - Принятие федерального закона <…> позволит оказывать семьям дополнительные меры социальной поддержки".

По словам Нилова, законопроект вводит новую категорию получателей мер соцподдержки для тех, кто занимается домашним хозяйством. "Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой "короны", - цитирует парламентария его пресс-служба. В ее сообщении уточняется, что документ подготовлен по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее правительство РФ не поддержало инициативу. В проекте отзыва кабмина указано, что предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству, так как эта величина "может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования". Применение МРОТ для других целей не допускается, подчеркнули в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Кроме того, там отметили, что документом не определены источники финансирования, что является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ.