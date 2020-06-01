Кузнецова обратилась в правительство с просьбой провести ЕГЭ-2020 в "мягком" формате

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в правительство с просьбой провести ЕГЭ в этом году максимально мягко, снизив уровень стресса у детей. Об этом она сообщила в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

"Мы понимаем, какой стресс может свалиться на наших детей, особенно выпускников, на проверочных работах и экзаменах. Поэтому мы, как только был дан старт ограничительным мерам, направили в правительство письмо с просьбой о рассмотрении гибких подходов к оценке знаний детей, и, безусловно, самый тревожный тут вопрос - это ЕГЭ", - сказала Кузнецова.

По ее словам, на онлайн-встречах с детским советом при уполномоченном по правам ребенка, куда входят ребята со всей страны, это самая популярная тема.

"Даты ЕГЭ озвучены, и, с одной стороны, принцип гибкости соблюден: если не сможешь сдать в июне, можешь сдать в августе, и могут сдавать только те, кто поступает в вузы. Я считаю, нужно стараться еще больше, снизить "стрессогенность" и самой процедуры... Поэтому я бы очень хотела, чтобы и при организации ЕГЭ был этот "мягкий" подход, и детям пошли навстречу", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что дети сегодня живут в сложной психологической атмосфере, режиме самоизоляции, в постоянном ожидании новых мер, дат экзаменов - все эти тревоги могут сказаться на качестве подготовки, как минимум, и на демонстрации знаний непосредственно на самом экзамене.