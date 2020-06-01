В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очаг жаркой погоды в июне - это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. "Практически повсеместно будет около нормы, но небольшое отрицательное отклонение от нормы к Западу от Москвы: Смоленская, Брянская, Тверская области. Речь не о холодной погоде, конечно", - отметил он.

Июнь на Европейской территории страны начнется со "свежей погоды", по словам Вильфанда. "Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды", - подчеркнул метеоролог.

Однако, первые волны тепла не исключены уже в июне. "Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5-6 градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.

Ранее Вильфанд сообщал, что температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы ожидается со 2 июня на европейской территории России.