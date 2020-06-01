В Сингапуре снимают карантин, сохраняя большинство ограничений

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Двухмесячный режим ограничений завершается в понедельник в Сингапуре, но к обычной жизни сингапурцы будут возвращаться поэтапно. При этом каждый из этапов может продлиться от двух недель до нескольких месяцев.

Как рассказал министр национального развития Лоуренс Вон, на первой фазе будет разрешено возобновить деятельность многих компаний. Одновременно ужесточаются требования к безопасности на рабочих местах. В частности, работодатели должны обеспечивать социальную дистанцию - один метр, использовать новейшие технологии контроля как за сотрудниками, так за всеми посетителями компаний. Кроме того, правительство обяжет проводить регулярное тестирование на коронавирус лиц, относящихся к группе риска.

Между тем власти настоятельно рекомендуют сохранять режим дистанционной работы для компаний и предприятий, где отсутствует необходимость обязательного пребывания сотрудников в офисах.

Кроме того, в обычном режиме начинают работу детские сады, но занятия в школах пока будут проводиться посменно - неделю дома, неделю в школе. Таким образом будет обеспечено 50-процентное присутствие учащихся.

Этапы послаблений

Министр Вон на днях сообщил, что ситуация с появлением новых случаев коронавируса непосредственно в обществе стабилизировалась, рост не превышает десяти случаев в сутки. Поэтому в середине июня правительство может пересмотреть сроки перехода ко второму этапу. И уже тогда откроются большинство магазинов, сейчас работают только продовольственные и аптеки. Начнут работать спортивные клубы, бассейны, кафе и рестораны смогут принимать посетителей, а жителям можно будет ходить в гости к друг другу. Глава ведомства уточнил, что при сохранении положительной динамики новые послабления следует ожидать во второй половине месяца, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Между тем другие заведения, например библиотеки, музеи, бары, ночные клубы, будут по-прежнему закрыты. Они смогут возобновить работу на третьем этапе, который наступит не ранее чем через шесть недель после второго.

Что же касается последующих этапов, то власти признают, что ситуация пока остается неопределенной, в том числе из-за опасений по поводу второй волны вируса. В частности, в правительстве не исключают, что окончательно все ограничения будут сняты только после появления вакцины.

Восстановление международного сообщения

Сингапур, который 1 февраля одним из первых закрыл границы с Китаем, договорился с Пекином о возобновлении в начале месяца деловых и официальных поездок. Так, будут установлены "линии быстрого сообщения" между республикой и городами центрального подчинения - Тяньцзинем, Шанхаем и Чунцином, а также провинциями - Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. Появление подобных коридоров, как рассказали в Сингапуре, позволит въезжающим не отбывать двухнедельный карантин. Правда придется заранее сдавать анализ на коронавирус, повторные тесты могут быть проведены и через несколько дней после въезда в страну. Кроме того, прибывающим в Сингапур могут выдаваться специальные браслеты для отслеживания контактов.

Как ожидается, аналогичные механизмы местные власти намерены установить в ближайшее время с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией.

Кроме того, со 2 июня в аэропорту Сингапура, крупнейшем хабе Юго-Восточной Азии, восстанавливается международный транзит, приостановленный с 23 марта.

Требования и штрафы

Несмотря на постепенное ослабление мер, в стране сохраняется требование к ношению защитных масок в любом месте, в том числе в школах и детских садах. С 12 мая в стране запущена система цифровой регистрации посещения практически всех заведений - SafeEntry. Чтобы зайти куда бы то ни было, нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения SingPass - аналога портала госуслуг. При его отсутствии придется вручную вводить персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности, телефон. Пользоваться системой SafeEntry необходимо будет и при поездках на такси. Если смартфона нет, то на входе в заведение или учреждение местные служащие сканируют документы.

За первое нарушение ограничительных правил, в том числе отсутствие маски или нарушение социальной дистанции, грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующие будет караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом здесь приближается к 35 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Между тем около 21 тыс. уже выздоровели, в больницах находятся около 370. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, и они не требуют госпитализации. Основная вспышка вызываемого вирусом заболевания произошла в общежитиях, где компактно проживали около 320 тыс. рабочих из стран Южной Азии. На их долю приходится до 70% всех заболевших в Сингапуре. Сражу же после обнаружения там коронавируса власти расселили мигрантов в изоляционные центры и начали массовое тестирование на коронавирус.