В столице Молдавии возобновляют работу рынки, музеи и библиотеки

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. В столице Молдавии в понедельник возобновляют работу открытые рынки, по всей республике открываются музеи и библиотеки, работа которых была приостановлена из-за коронавируса. Такие послабления были утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне спада заболеваемости.

Ранее в Молдавии во всех городах, кроме Кишинева и второго по величине города Бельцы, были открыты все магазины и рынки. Торговые центры заработают с 8 июня, при этом расположенные там пункты общественного питания и места для досуга пока останутся под запретом, это также касается отдельных баров, кафе и ресторанов.

Кроме того, с 1 июня в республике разрешаются тренировки на открытых стадионах для членов спортивных федераций. На данном этапе пожилым людям в Молдавии рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости. Вместе с тем лица, которые не находятся в группе риска, могут совершать прогулки в парках, но с соблюдением безопасной дистанции.

Количество заразившихся коронавирусом в Молдавии составляет на сегодня 8 098, число выздоровевших составило 4 581, от сопутствующих заболеваний умерли 295 человек. До 30 июня в республике действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, закрыты границы для иностранцев.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.