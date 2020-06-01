В Финляндии вновь открываются рестораны, музеи и театры

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июня. /ТАСС/. Рестораны, музеи и театры в Финляндии в понедельник, 1 июня, возобновляют работу после того, как были закрыты почти на два месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило правительство страны.

"Бизнесы, занимающиеся предоставлением услуг общепита, могут быть открыты с 06:00 до 23:00 по местному времени (совпадает с московским), продажа алкогольных напитков там будет разрешена только с 09:00 до 22:00. Максимальное количество посетителей внутри ресторанов ограничивается половиной от их обычного числа. Места общепита должны позаботиться о повышении своего уровня гигиены и обеспечить адекватную дистанцию между клиентами", - указала пресс-служба кабмина.

Помимо ресторанов, вновь откроются библиотеки, музеи, финская Национальная опера, театры, возобновят работу бассейны и другие места для занятий спортом, молодежные центры. При соблюдении ряда ограничений вновь начнут проводиться спортивные соревнования.

Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий максимум на 50 человек (в последние два месяца ограничение составляло 10 человек). Это правило не распространяется на личные встречи и вечеринки, однако и там власти рекомендуют не превышать число участников. При определенных условиях также станет возможно проводить мероприятия максимум на 500 участников. Крупные общественные мероприятия с участием более чем 500 человек запрещены до конца июля.

Правительство также сообщило, что теперь рекомендация по отказу от путешествий внутри страны больше не действуют, внутренний туризм вновь возможен, однако при поездке следует соблюдать правила поведения в условиях пандемии.

Коронавирус в Финляндии

Количество инфицированных коронавирусом в Финляндии достигло в воскресенье 6 859, увеличившись за сутки на 33. С начала пандемии в стране зафиксировано 316 летальных исходов. В четверг институт сообщил, что замедление темпов пандемии в стране продолжается, она идет на спад.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях.