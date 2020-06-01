В Греции с 1 июня открываются гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, массажные салоны

АФИНЫ, 1 июня. /ТАСС/. Круглогодично работающие гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, брачные агентства, поля для гольфа и массажные салоны вновь начинают работу в Греции с понедельника в рамках очередного этапа послаблений жестких ограничительных мер, введенных с начала марта для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщило министерство развития и инвестиций, с 1 июня разрешено вновь открыться гостиницам, функционирующим 12 месяцев в году (сезонные отели заработают с 15 июня), кемпингам и палаточным лагерям (за исключением детских лагерей), летним кинотеатрам, организациям по доставке питания для банкетов (кейтеринг), буфетам и столовым в спортивных сооружениях, бассейнам для индивидуальных посещений (ранее уже были позволены занятия там спортивным командам), полям для гольфа или мини-гольфа.

Вновь возобновляются библиотечно-архивная деятельность, проведение свадеб и ряда других развлекательных мероприятий, работа брачных агентств, салонов татуировок, пирсинга и массажных услуг, культурных объединений и союзов без права проведения массовых мероприятий. Снова заработают воскресные рынки и ярмарки. Всем этим организациям указано на обязанность соблюдения правил социального дистанцирования с целью ограничения распространения коронавируса.

После 83-дневного перерыва, вызванного мерами борьбы с коронавирусом, с понедельника вновь будут открыты детские сады, адаптированные к новым условиям работы. Как министерство внутренних дел Греции, так и большинство муниципалитетов страны заявили о полной готовности к нормальной работе детских садов с тем, чтобы обеспечить возвращение около 90 тыс. детей в 1 600 муниципальных детсадов в условиях максимальной безопасности для детей и персонала. С понедельника вновь начнутся занятия в начальных и специальных школах, которые были закрыты с марта. Ранее уже открылись лицеи и гимназии. Учебный год будет длиться до 26 июня.

Туристический сезон

Туристический сезон в Греции фактически стартует с открытия в понедельник круглогодично работающих отелей. С 25 мая в стране возобновились поездки на острова на паромах и увеличилось число внутренних авиарейсов. Тогда же заработали рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания, которым до этого было позволено работать только навынос. Пока они могут обслуживать клиентов только на открытых верандах на улицах, но до 15 июня, как ожидается, им могут разрешить это делать и во внутренних помещениях. С 18 мая начали пускать туристов в Афинский Акрополь и еще более 200 археологических площадок на открытом воздухе.

29 мая министерство туризма Греции объявило список стран, которые смогут отправлять туристов с 15 июня рейсами в Афины и Салоники. Как отметила пресс-служба ведомства, список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), а также на основе соответствующей рекомендации греческого Комитета по инфекционным заболеваниям. В список вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия.

В отношении приезжающих из этих стран будет проводиться выборочный контроль на коронавирус. В последующий период будет объявлен расширенный список стран, которым будет разрешено приезжать с 1 июля. Эпидемиологический мониторинг и оценка ситуации в этой области будут продолжаться.

Министр туризма Харис Теохарис пояснил, что с 1 июля в Грецию смогут приезжать туристы из всех стран, за исключением тех государств, где сейчас сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. По его словам, открытие страны для иностранных туристов означает, что они смогут въезжать на территорию республики без соблюдения какого-либо карантина или сдачи тестов, но, по его словам, "будет сохранено право на проведение выборочного тестирования". На случай появления случаев инфицирования в больницах на островах "созданы 600 мест для заразившихся коронавирусом", сказал министр.

По данным на 31 мая, число инфицированных коронавирусом в Греции с 27 февраля составило 2 917, большая часть из них выздоровела. За три месяца умерли 175 человек с подтвержденной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.