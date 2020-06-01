Норвегия с 1 июня разрешает рабочие поездки по Северной Европе без соблюдения карантина

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Норвегии с понедельника вновь разрешили рабочие поездки между страной и другими государствами Северной Европы без обязанности соблюдать 10-дневный карантин. Об этом сообщило норвежское правительство.

"С понедельника можно будет осуществлять рабочие поездки по всей Северной Европе на тех же условиях, что действуют со Швецией и Финляндией. Лица, пересекающие границу между Швецией и Норвегией или Финляндией и Норвегией при передвижении между домом и работой, были исключены из правила нахождения на обязательном карантине", - говорится в сообщении. Теперь эта же практика распространится на Данию и Исландию.

Вместе с тем норвежские власти по-прежнему рекомендуют отказываться от поездок, в которых нет острой необходимости.

В пятницу правительство Норвегии выступило с предложением продлить введенные в марте из-за пандемии ограничения для въезда в страну до 31 октября. До этого ограничения были продлены до 20 августа, однако к 15 июня планируется решить, можно ли будет сделать исключения из действующих рекомендаций по поездкам для путешествий между странами Северной Европы. О возобновлении с 15 июня туристических поездок норвежские власти уже договорились с Данией, диалог с Финляндией, Исландией и Швецией по этому поводу тоже ведется. К 20 июля будет рассмотрен вопрос о том, можно ли сделать исключения также для поездок в другие соседние страны Европы.

Коронавирус в Норвегии

Количество случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось в воскресенье на 12, до 8 437. В последние две недели прирост числа инфицированных был стабилен, каждые сутки он составлял менее 50. В стране от последствий коронавируса умерли, по последним данным, 236 человек, госпитализированы 28.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы ряда учреждений - детсадов, школ, а также ряда видов бизнеса. Кроме того, был снят запрет на поездки в загородные дома. Планируется, что практически все то, что было закрыто на фоне пандемии, вновь начнет работать к 15 июня, в том числе рестораны, спортзалы, бассейны, однако соблюдение правил поведения при пандемии там пока останется в силе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.