Польша возобновляет внутреннее авиасообщение, остановленное из-за пандемии

Крупнейшая польская национальная авиакомпания LOT запланировала около 30 рейсов в неделю. Аэропорты ввели для пассажиров новые правила и ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции. Предусмотрена обязанность ношения масок, дезинфекции рук, измерения температуры тела и соблюдения правила о сохранении социальной дистанции.

ВАРШАВА, 1 июня. /ТАСС/. Внутреннее пассажирское авиасообщение возобновляется в Польше после 11 недель перерыва, вызванного эпидемией нового коронавируса. С понедельника жители республики могут отправиться на самолете из Варшавы в Гданьск, Краков, Познань и другие крупные города.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

Даты снятия запрета на международное пассажирское авиасообщение в Польше пока нет. Как ожидается, ограничения будут постепенно сниматься с середины июня. На официальном сайте LOT продажа билетов в другие страны открыта с 15 июня. Предлагаются билеты и в разные города России.

Запрет на международное железнодорожное сообщение на минувшей неделе был продлен властями Польши до отмены.

Граница

Согласно последнему распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминьского, введенный республикой в середине марта пограничный контроль на данный момент продлен до 12 июня. На пунктах пересечения как внутренней, так и внешней границы при въезде в Польшу сохраняются ограничения для иностранцев.

С 15 марта попасть в Польшу могут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей. После прибытия в страну необходимо пройти 14-дневный карантин.

Недавно властями Польши было введено послабление для граждан стран ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии. Они могут без необходимости прохождения карантина въехать на территорию республики не более чем на 12 часов, чтобы проехать через Польшу к месту проживания. От карантина освобождены жители приграничных регионов, работающие за рубежом, моряки, рыбаки, учащиеся в польских школах и ВУЗах, а также водители грузовиков, перевозящих через границу товары.

Коронавирус

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 23 786, 1 064 человека умерли, 11 271 пациент выздоровел.

В настоящее время в больницах размещены около 2,1 тыс. пациентов с коронавирусом. Более 78 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Порядка 18 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. В последнее время около 200-300 заболевших ежедневно выздоравливают. За минувшие недели было сделано более 915 тыс. анализов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии. Снимать ограничительные меры в Польше начали с 20 апреля, когда жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. 4 мая в республике открылись торговые центры, некоторые музеи и галереи, а также было разрешено принимать туристов в гостиницах и сдавать жилье в краткосрочную аренду. 18 мая свои двери с рядом ограничений открыли рестораны и салоны красоты.

С 30 марта в Польше отменили необходимость закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома. Маски можно не надевать как на улице, так и в помещениях, площадь которых позволяет сохранять социальную дистанцию 2 м. Требование закрывать нос и рот сохраняется в костелах, общественном транспорте, кинотеатрах, государственных учреждениях и других подобных местах.

С 6 июня вернутся к работе смогут кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны, салоны массажа и парки развлечений. При этом все эти объекты будут действовать по новым санитарным правилам.