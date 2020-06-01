В Нидерландах открываются кафе, музеи и кинотеатры

ГААГА, 1 июня. /ТАСС/. Кафе, бары и рестораны, а также музеи, театры и кинотеатры с понедельника возобновляют работу в Нидерландах. Учреждения, закрытые с середины марта на фоне быстрого распространения коронавируса, открываются с определенными ограничениями.

Кроме того, в стране начнет ходить по привычному расписанию общественный транспорт, а с 2 июня открываются средние школы.

С места в карьер

Предприятия общественного питания с нетерпением, но не без опасений ожидали этого дня. Дело в том, что возобновить работу кафе, бары и рестораны могут только при соблюдении ряда условий. Так, в одном помещении смогут находиться не более 30 человек (за исключением персонала), а люди должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга (за исключением членов одной семьи). На террасах сможет размещаться неограниченное число людей при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Бронирование будет является обязательным, при этом заказ столика станет напоминать собеседование, в ходе которого персонал будет обязан спросить не только о дате и времени посещения, но и удостовериться, что у потенциальных клиентов отсутствуют симптомы коронавируса, такие как кашель, боль в горле и повышенная температура. Данное требование вызвало немало ироничных комментариев в социальных сетях, поскольку процесс бронирования теперь будет напоминать консультацию у врача, а диагноз будет ставиться людьми, которые не имеют никакого отношения к медицине.

Тем временем на 1 июня в Нидерландах приходится понедельник Пятидесятницы, являющийся в стране праздничным днем, да еще и погода обещает быть теплой и солнечной, а это значит, что у заведений общепита от посетителей отбоя не будет. Поэтому проверенные лишь в теории системы придется настраивать, по всей видимости, прям на ходу и при максимальной нагрузке.

Жизнь возвращается в привычное русло

С учетом Пятидесятницы средние школы откроются в стране на день позже, со 2 июня, при этом все ученики должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга; колледжи и вузы возобновят работу с 15 июня при соблюдении того же условия.

Начальные школы смогут работать по обычному графику с 8 июня (с 11 мая все классы начальных школ разбиты на две группы, обучение которых осуществляется по очереди).

Помимо этого, с 1 июня возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы. Им будет разрешено принимать до 30 зрителей в одном зале при соблюдении дистанции в 1,5 метра. Также открываются музеи, при этом они сами должны определять максимальное число посетителей для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Продажа билетов в культурные учреждения осуществляется в настоящее время только онлайн.

Кроме того, возобновляет работу по обычному расписанию общественный транспорт. В поездах, автобусах, трамваях и троллейбусах обязательным является ношение немедицинских масок. Правительство рекомендует пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.

Планы на будущее

С 1 июля должны заработать кемпинги, а ресторанам, кафе, кинотеатрам и театрам будет разрешено принимать до 100 человек единовременно. Возобновят свою деятельность религиозные учреждения, конгресс-центры, будет разрешено проводить свадебные церемонии при условии присутствия не более 100 гостей. Правительство не исключает, что с этого же дня смогут открыться сауны и тренажерные залы. С 1 сентября должно быть разрешено проведение спортивных состязаний и массовых мероприятий.

При этом, как предупредил ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, если число случаев заражения коронавирусом вновь начнет резко увеличиваться, правительство может пересмотреть свои решения и отложить смягчение мер или даже вновь ввести ограничения.

Коронавирус в Нидерландах

Первый случай заражения новым коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве был выявлен более чем у 46,4 тыс. человек, умерли почти 6 тыс. человек.

Решение о постепенном снятии ограничений принято на фоне снижения нагрузки на систему здравоохранения. Число случаев заражения и летальных исходов в стране неуклонно снижается на протяжении последнего месяца. Также постепенно уменьшается число пациентов, госпитализированных или находящихся в отделениях интенсивной терапии.