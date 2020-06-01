В Великобритании начинается второй этап ослабления карантина

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании приступают в понедельник ко второму этапу ослабления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Наиболее значимым шагом правительства является возобновление работы школ, однако большинство магазинов будут закрыты вплоть до 15 июня.

С понедельника в Англии к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы, при этом нет ясности по поводу того, когда посещать школы разрешат и остальным детям. Возобновить работу должны также детские сады, уличные рынки и автосалоны. Начнут вновь проводиться состязания по игровым видам спорта, однако пока они будут проходить без зрителей. На британские телеэкраны должны будут вернуться футбол, теннис, скачки, автогонки в классе "Формула-1", крикет, гольф, регби и бильярд.

При условии соблюдения двухметровой дистанции между людьми разрешены встречи на улице родственников и друзей, не проживающих под одной крышей. При этом нельзя собираться группами больше шести человек. Однако при соблюдении всех норм социального дистанцирования и правил гигиены разрешается принимать гостей в саду или на террасе дома с совместным приготовлением и употреблением пищи.

Впервые с конца марта будут изменены правительственные рекомендации для жителей страны старше 70 лет, лиц с ослабленным иммунитетом и страдающих заболеваниями, которые делают их особенно уязвимыми для нового вируса. В общей сложности в группу повышенного риска в Великобритании входят более двух миллионов человек, которым до сих пор рекомендовалось вообще не покидать дома. Теперь же им можно будет совершать прогулки при соблюдении правил социального дистанцирования.

С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а возможность общаться с учителями получат ученики десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоит сдавать экзамены.

Новые правила действуют только в Англии, а власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса снимают ограничения медленнее, следуя собственному графику.

Критика правительства

Многие жители страны, а также некоторые члены экспертного совета при британском правительстве считают снятие ограничительных мер, в особенности открытие школ, преждевременным шагом, который потенциально может привести к возобновлению роста заболеваемости COVID-19.

Базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, опустился до уровня 0,7 - 0,9 вместо предыдущего показателя в 0,7 - 1. Это означает, что 10 инфицированных теперь успевают заразить вирусом от семи до девяти человек. При этом несколько ученых, входящих в состав научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, полагают, что следовало дождаться момента, когда коэффициент достигнет более низкого уровня.

Правительство также обвиняют в том, что до сих пор не готово приложение для смартфонов, которое должно помочь с выявлением людей, которые могли заразиться коронавирусом. 28 мая правительственная программа Test and trace начала работать в ручном режиме. 25 тыс. человек устанавливают, с кем контактировали носители вируса. Этим людям по телефону или СМС сообщают о том, что они должны самоизолироваться на 14 дней, а также заказать проведение анализа на коронавирус при появлении симптомов.

В руководстве страны на критику отвечают, что учитывали последние научные данные, принимая свое решение, а подход кабмина к ослаблению карантина и так является крайне осторожным.

"Мы уверены в том, что в текущий момент это правильный шаг", - заявил в воскресенье телеканалу Sky News глава британского МИД Доминик Рааб. По его словам, правительство будет принимать необходимые меры и вновь вводить ограничения на местном уровне в случае появления новых очагов распространения болезни.

Этапы ослабления карантина

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина - людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное количество раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Третий этап послаблений должен вступить в силу с июля, когда смогут открыться рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

По последней официальной информации Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 274 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 38,5 тыс. По этому показателю страна находится на втором месте в мире после США. За последние сутки в королевстве зарегистрировано 113 смертей.

При этом, как говорится в опубликованном 26 мая еженедельном докладе британской Национальной статистической службы (ONS), реальное количество британцев, умерших после заражения коронавирусом, может быть на 35% больше, чем сообщает Минздрав. По подсчетам ONS, на 15 мая в королевстве умерли около 46 тыс. человек, которые могли быть заражены. Минздрав учитывает лишь случаи, когда инфицирование коронавирусом подтверждено анализами, а ONS включает в свою статистику и те случаи, когда в свидетельстве о смерти указано лишь подозрение на наличие коронавируса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.