Почти 70% жителей Испании переходят на предпоследний этап ослабления ограничений

Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

План правительства включает в себя несколько этапов - от нулевого до третьего. Лишь четырем испанским островам, где в общем проживают 45 тыс. человек, разрешено с понедельника перейти на последний этап смягчения мер. Автономное сообщество Мадрид, Барселона и часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон по-прежнему остаются на первой фазе, на которую перешли неделю назад. На этом этапе разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Тем не менее нельзя собираться группами, превышающими 10 человек. Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц.

Бары, кафе и рестораны могут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% от обычного числа столиков, которые нужно дезинфицировать после каждого клиента. Торговым точкам до 400 кв. м, музеям, религиозным учреждениям также разрешено возобновить деятельность, но с ограничениями на одновременное посещение лиц. Вновь могут открыться и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов.

При этом почти 70% жителей страны, то есть около 32 млн человек, проживают в регионах, где теперь наступила предпоследняя фаза ослабления ограничений. На этом этапе испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.

Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Тем не менее одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков. На данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничением на одновременное посещение лиц. Помимо этого, также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50, если церемония проходит в закрытом помещении.

На последнем этапе смягчения ограничений, на который пока перешли лишь четыре испанских острова, вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей. Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино. При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

Ситуация в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире из-за пандемии государств. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 239,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 127 пациентов умерли. До 6 июня в Испании объявлен национальный траур - самый продолжительный в демократической истории страны.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

Пока режим повышенной готовности будет действовать до 7 июня. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что попросит парламент продлить его еще раз на 15 дней. При этом премьер выразил надежду на то, что это будет последняя пролонгация.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.