Народная артистка России Евгения Симонова отмечает юбилей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, народная артистка РФ Евгения Симонова, которой в понедельник исполняется 65 лет, отметит юбилей в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщили в театре, где Симонова служит почти 45 лет.

"Весь коллектив Театра имени Маяковского поздравляет свою приму Евгению Павловну Симонову с юбилеем, который в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса будет отмечен в режиме онлайн на официальном сайте театра", - сказала пресс-атташе "Маяковки" Олеся Вартанова.

По ее словам, программа празднования начнется в 12:00 мск показом видеозаписи спектакля "Русский роман" Марюса Ивашкявичюса в постановке худрука "Маяковки" Миндаугаса Карбаускиса. "За роль Софьи Толстой Евгения Симонова была удостоена высших театральных наград, в том числе и премии "Золотая маска", - отметила собеседница агентства.

"Затем, в 19:00 мск, в рамках нашей интернет-программы "Маленькие вечера", созданной в условиях самоизоляции, состоится "Семейный вечер" народной артистки России Евгении Симоновой. Вместе с именинницей в вечере примут участие ее дочери - актриса Зоя Кайдановская, которая также работает в Театре Маяковского, и музыкант Мария Эшпай. Все вместе они поделятся рассказами о творчестве и теплыми семейными воспоминаниями", - проинформировала пресс-атташе.

Она напомнила, что в текущем репертуаре Театра Маяковского Евгения Симонова занята в четырех постановках, в числе которых "На чемоданах", "Август: графство Осейдж", "Московский хор" и "Русский роман".

"До самоизоляции Евгения Павловна репетировала с Миндаугасом Карбаускисом спектакль "Семейный альбом" (по пьесе Томаса Бернхарда "На покой"). Премьера должна была состояться в мае, но по объективным причинам переносится на следующий сезон. В спектакле (как и в пьесе) всего три персонажа. Помимо Евгении Павловны Симоновой в нем сыграют Галина Беляева и Михаил Филиппов", - сообщила пресс-атташе.

Из биографии актрисы

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, но вскоре семья переехала в Москву. Как признавалась Симонова в беседе с ТАСС, быть артисткой она не собиралась. "Я хотела пойти по стопам мамы, которая была преподавателем английского языка", - рассказала Евгения Павловна.

Однако, по выражению Симоновой, ее "покой" смутил отец. "Папа был нейрофизиологом, но часто научные темы, которыми он занимался, соприкасались с театром. У него даже был такой период, когда он по приглашению Олега Ефремова читал курс лекций в Школе-студии МХАТ. Папа так интересно рассказывал об этих занятиях, что у меня и возникло желание пойти в артистки", - рассказала Евгения Павловна.

Сначала пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, но с третьего тура "срезалась". Второй неудачной попыткой стал ГИТИС. Симонова поступила в Щукинское училище, после окончания которого в 1976 году была принята в труппу Театра имени Маяковского.

С тех пор, почти за 45 лет, она переиграла на театральных подмостках массу ролей - была Ниной Заречной в чеховской "Чайке", перевоплощалась в образы главных героинь пьес Островского, Горького, Салынского, Шеффера, Арбузова, Гоголя.

Однако зрители впервые увидели Симонову еще студенткой, когда она дебютировала в одном из лучших фильмов о Великой Отечественной войне - картине Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Потом была комедия Георгия Данелия "Афоня", "Пропавшая экспедиция" Вениамина Дормана, "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. В дальнейшем Симонова снималась в фильмах своего мужа Андрея Эшпая, среди которых "Дети Арбата", "Многоточие", "Взрослые дочери".

За свою творческую деятельность Симонова получила много наград. Ее театральные успехи отмечены премией Станиславского и "Хрустальной Турандот", а киноработы - премиями "Золотой Орел" и "Белый Слон". Симонова - лауреат Государственной премии СССР, премии правительства Москвы, она удостоена Ордена "За заслуги перед Отечеством" IY степени.