Матвиенко рассказала о ценностях, которые должны прививать детям в школах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным, чтобы современные школы, колледжи и техникумы усилили внимание к формированию в подрастающем поколении таких ценностей, как добро, справедливость, честность и любовь к родине.

"Для жизни общества не менее значимо следование ценностям, на которых базируется наша цивилизация. Таких, как добро, справедливость, счастье, здоровье, забота о других и помощь им, гражданственность, честность, любовь к Родине. Они придают смысл жизни людей, направляют научно-технический прогресс в русло прогресса социального. Считаю очень важным, чтобы и общеобразовательная школа, и профессиональные учебные заведения нашей страны усилили внимание к формированию этих ценностей, делали их неотъемлемой частью духовного, нравственного облика детей, подростков, юношей и девушек", - написала Матвиенко в своей колонке, опубликованной на сайте "Российской газеты" по случаю Международного дня защиты детей.

Она убеждена, что для этого необходимо внимательно следить, чтобы в самом процессе обучения должное место занимали гуманитарные, общественные дисциплины. "Я имею в виду не только количество отводимых на них часов, но и качество их преподавания. В последние годы оно стало заметно лучше, тем не менее, как говорится, есть над чем работать. И в первую очередь - не ограничиваться учебниками, изживать назидательность, шире использовать возможности литературы, искусства, музеев, библиотек. Благо современные информационные технологии предоставляют для этого самый широкий простор", - подчеркнула спикер Совфеда.

Сенатор добавила, что именно это позволит преодолеть угрозы доминирования технократического и прагматического мышления и поведения в современном мире глобализации, когда во главу угла экономики, бизнеса и деятельности органов власти ставятся рациональность, эффективность и выгода. Эти критерии, по ее мнению, безусловно важны и нужны, но "не должны быть самодовлеющими".

Важность работы школы

Матвиенко также отметила важность воспитательной роли школы, педагогов. "В нашем законодательстве прямо сказано, что "образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения". Президент Владимир Путин внес в Государственную думу поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Он предлагает расширить понятие воспитания учащихся, дополнить, усилить его в части формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, к представителям старшего поколения. Рассчитываю на скорейшее принятие этого закона", - написала она.

Председатель верхней палаты парламента также напомнила, что одна из предложенных поправок в Конституцию говорит о том, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". "Уверена, что эта инициатива найдет поддержку у подавляющего большинства наших граждан в ходе предстоящего всероссийского голосования. Принятие такой поправки повысит статус, значимость государственной политики в области детства и семьи", - добавила Матвиенко.