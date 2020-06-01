В ЮАР ослаблены карантинные меры, введенные в связи с пандемией

ПРЕТОРИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика с наступлением понедельника понизила еще на одну ступень ограничения, введенные в стране 26 марта для противодействия пандемии коронавируса нового типа. "Мы прожили в условиях жесткого карантина 65 дней, - заявил в этой связи вечером в воскресенье, выступая на национальном телевидении, президент ЮАР Сирил Рамапоса. - С 1 июня страна делает важнейший поворот в борьбе с пандемией: от карантина мы переходим к интенсивному управлению эпидемиологической ситуацией".

В ЮАР отменен комендантский час, возобновили работу все производства, открылись магазины, отменен запрет на продажу алкоголя, с 8 июня начинаются занятия во всех выпускных классах начальной и средней школы. При этом сохраняется ряд ограничений, включая передвижение людей между провинциями, закрыты внешние границы страны. Власти отдают себе отчет, что снятие жестких карантинных мер способно в первые недели привести к росту числа зараженных. "Еще значительное количество граждан страны будут затронуты коронавирусом", - заявил Сирил Рамапоса. Он подчеркнул, что приоритетом для правительства сейчас становится обеспечение устойчивой работы системы здравоохранения с тем, чтобы она была готова оказать немедленную помощь нуждающимся.

Президент сообщил, что сейчас в стране имеются 27 тыс. коек для больных с коронавирусом. По его словам, идет строительство полевых госпиталей еще на 13 тыс. коек с тем, чтобы иметь резервы на случай взрывного роста числа инфицированных коронавирусом. "В условиях, когда люди возвращаются на работу, подростки и дети в школу, особые усилия будут сделаны на отслеживании физического состояния каждого человека", - отметил глава государства.

"Что касается карантина, то он способствовал существенному сдерживанию пандемии и числа заболевших, - указал Сирил Рамапоса. - Смертность в ЮАР [в связи с коронавирусом] составляет 2,1% по сравнению с общемировой в 6,4% и 8,5% в Европе". По его словам, за это время в ЮАР проведена проверка здоровья у 13 млн человек, из них 188 тыс. были направлены на тестирование.

В Южно-Африканской Республике на текущий день насчитывается наибольшее число заразившихся новым коронавирусом среди всех стран Африки - 30 976, умерли 643 пациента.