Власти Ливана сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии

БЕЙРУТ, 1 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Ливана объявило о снятии с понедельника, 1 июня, большинства ограничений, введенных в марте в рамках режима всеобщей мобилизации из-за борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщается в распространенном в воскресенье распоряжении правоохранительного ведомства, власти сократили на пять часов комендантский час, который будет действовать теперь с 00.00 до 05.00 утра. В полном объеме возобновляется работа государственных учреждений, открываются музеи, торговые моллы, отели, рестораны, кафе и казино. На круглосуточный график работы переходят заправочные станции, фабрики, мясокомбинаты, супермаркеты и кондитерские.

Согласно распоряжению МВД, закрытыми в начале июня останутся публичные парки, стадионы, гимнастические залы, центры развлечений и ночные клубы. Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм предписано владельцам бассейнов и частных пляжей.

Власти сохранили в силе введенный с 29 мая обязательный масочный режим в учреждениях, на улицах и общественном транспорте, нарушителей ждет штраф в размере $30.

Ливанское правительство приступило 27 апреля к поэтапной реализации плана по возобновлению экономической активности после двухмесячного перерыва, однако в середине мая власти были вынуждены прервать его выполнение из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Согласно статистике, к концу недели число инфицированных в Ливане выросло на 29 человек и достигло 1 220. За сутки умер один пациент и еще трое попали в реанимационное отделение. Лабораторным тестированием подтверждено выздоровление от коронавируса с конца марта 712 человек.