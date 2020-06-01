Военные врачи, прилетевшие на Камчатку для помощи гражданским медикам, приступили к работе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Три медицинские бригады из военно-медицинских учреждений Хабаровска, прибывшие на Камчатку для усиления кадрового медицинского состава гражданских специалистов полуострова в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае, приступили к работе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

В конце мая власти Камчатки договорились с Восточным военным округом о направлении на усиление кадрового медицинского состава полуострова нескольких бригад военных медиков, так как процент укомплектованности медкадрами в некоторых учреждениях края не превышает и 60%.

"В наших "ковидных" стационарах начали работать две бригады военных врачей, которые прибыли из Хабаровска. Еще одна бригада пока будет находиться в резерве. Они усилят самый сложный и самый дефицитный сегмент нашего здравоохранения - людей, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Владимира Солодова.

Отмечается, что каждая бригада военных медиков состоит из четырех человек - врачей и медсестер. Они будут работать в Камчатской краевой больнице, а также в Петропавловск-Камчатской городской больнице № 1.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах Камчатки и еженедельно докладывать ему об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудование.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 849 случаев заражения коронавирусом. 356 человек выздоровели, 11 пациентов умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.