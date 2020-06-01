Летние лагеря с изучением исчезающего языка юкагиров проведут в Якутии

ТАСС, 1 июня. Школьники в Якутии во время каникул смогут изучить исчезающий язык юкагиров и познакомиться с культурой этого коренного малочисленного народа. Для этого в регионе на средства президентского гранта организуют летние лагеря, сообщила ТАСС руководитель проекта "Кужуун шорилэ" ("Радуга"), директор благотворительного фонда возрождения юкагиров "Ярхадана" Валентина Акимова.

"В селе Андрюшкино и поселке Черский Нижнеколымского района, где сохранились места компактного проживания юкагиров, мы планируем 10 июня открыть детский лагерь. Второй лагерь в июле откроем в селе Нелемное Верхнеколымского района. Там дети будут изучать юкагирский язык, общаться с носителями и углублять свои знания. Это стало возможным благодаря полученному нами президентскому гранту - почти 3 млн рублей", - сказала руководитель проекта.

По данным переписи 2010 года, в России насчитывалось 1,6 тыс. юкагиров, и только 10% из них знали свои язык и культуру. "Для нас важно сформировать языковую среду, потому что дети, даже те, кто учит родной язык в школах, потом на нем не разговаривают и постепенно забывают. Именно для создания языковой среды мы организуем праздники, такие как традиционный республиканский праздник юкагирского народа Шахадьибэ. Он запланирован на август", - добавила Акимова.

Для взрослых в республике создали чат в мессенджере WhatsАpp, где люди письменно общаются на родном языке и получают методические рекомендации по его изучению. После улучшения эпидемиологической ситуации носители языка и педагоги планируют проводить и личные встречи, чтобы изучающие язык лучше воспринимали устную речь.

Юкагиры делятся на тундренных и лесных, у них отличаются язык, культура и хозяйственный уклад. "И в той, и в другой группах преподаватели являются носителями языка, они разговаривали на нем со старшими родственниками", - уточнила Акимова. Она отметила, что обучение могут проходить все желающие. Интерес к занятиям уже проявили не только представители малочисленного народа, но и другие жители Якутии.

По данным ЮНЕСКО, язык юкагиров относится к исчезающим, из-за ассимиляции его носителей становится меньше. До конца года авторы проект "Кужуун шорилэ" опубликуют методическое пособие по тундренному юкагирскому языку, которое, в том числе, будут использовать школьные учителя, ведущие регулярные занятия и факультативы.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов. За три года Фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали свыше 2 тыс. некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в 4,1 млрд рублей.