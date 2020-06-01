Режим полной самоизоляции на Чукотке продлили до 15 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры на Чукотке из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 15 июня, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"В соответствии с постановлением губернатора Романа Копина, исходя из рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, ограничительные мероприятия в округе из-за распространения COVID-2019 продлены до 15 июня. Действующие меры будут сохранены для большей части населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Режим полной самоизоляции Чукотки ввели 2 апреля и уже несколько раз продлевали. На полуострове 80 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 54 человека выздоровели, один умер.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал право главам регионов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях субъектов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.