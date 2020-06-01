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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В генконсульство РФ в Нью-Йорке не поступало данных о пострадавших в протестах россиянах

В ходе акций протеста в городе были задержаны 345 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших в ходе протестов, проходящих в этом городе после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в российской дипмиссии.

"В генконсульство не поступала информация о том, что кто-то из россиян пострадал в ходе демонстраций в Нью-Йорке", - указали в дипмиссии. Как сообщил ранее нью-йоркский телеканал NY1, в ходе акций протеста в крупнейшем американском мегаполисе были задержаны 345 человек. 33 полицейских, по данным телеканала, получили травмы, в ходе беспорядков были повреждены 47 полицейских машин.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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