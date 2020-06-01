Празднование Международного дня защиты детей началось в самых восточных регионах России

ТАСС, 1 июня. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, начались в самых восточных регионах России - на Камчатке, Чукотке, в Магадане и на Сахалине, передают корреспонденты ТАСС.

Впервые главный детский праздник России проходит в дистанционном формате: из-за угрозы распространения коронавируса в большинстве дальневосточных регионов продлили режимы самоизоляции. Так, на Чукотке сотрудники Дворца детского творчества Анадыря уже начали подводить итоги городского конкурса рисунков: яркие картинки на любимые темы прислали несколько десятков маленьких жителей полуострова. Артисты Камчатского театра драмы и комедии в эфире своего YouTube-канала начали трансляцию рассказов самых интересных фольклорных преданий народов, населяющих полуостров.

"Из сказок ребята узнают об особенностях уклада коренных жителей, о названиях орудий быта и наиболее распространенных животных. Также зрители познакомятся с вороном Кутхом - прародителем всего живого на земле и создателем Камчатки, узнают о его приключениях, шалостях и о том, что даже его могут обмануть ловкие мыши", - сказали ТАСС в Камчатском театре драмы и комедии.

Помимо Камчатки, первыми в стране начали отмечать День защиты детей в Сахалинской и Магаданской областях. В островном регионе, где смягчены меры самоизоляции, празднование началось с концерта в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске. Кроме того, на протяжении всего дня юных сахалинцев и их родителей будут радовать развлекательные программы Сахалинского зооботанического сада, музеев и библиотек областного центра. Помимо этого, будет дан старт финалу детского турнира "Гонка героев". В течение нескольких дней ребята боролись за звание самых сильных и ловких. Лидеры предыдущих турниров закрепят свои позиции, будет выявлен победитель гонки.

В Магаданской области празднование проходит в основном в прямом эфире. В регионе идет трансляция мини-концерта "Детство праздником согрето!". Такой формат проведения мероприятия позволяет зрителям побывать на концерте, не выходя из дома. Кроме того, местный центр культуры проводит прямую трансляцию благотворительного концерта "Исполняем мечты".

Среди международных праздников День защиты детей - один из старейших. Его учредили в 1925 году в Женеве. Основная цель - защитить детей от физического и психического насилия, дискриминации по расовым признакам и агрессии.