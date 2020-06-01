Власти Чукотки дополнительно направят 25 млн рублей оленеводам и морским зверобоям

ТАСС, 1 июня. Региональные законы о поддержке оленеводства и морского зверобойного промысла Чукотки дополнили новыми социальными гарантиями, на которые власти округа направят 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Вводится единовременная выплата молодым семьям и ежемесячные выплаты родителям-оленеводам за каждый месяц нахождения детей в период летних школьных каникул совместно с родителями на маршрутах выпаса животных. Также в новой редакции закона закреплены денежные выплаты членам семей оленеводов и морских зверобоев при несчастных случаях в период традиционного промысла. Кроме того, документами предусматривается проведение ежегодных медицинских осмотров непосредственно на маршрутах выпаса оленей, а не только в близлежащих населенных пунктах. На это будет выделено порядка 25 млн рублей из средств окружного бюджета", - говорится в сообщении.

Новые меры соцподдержки также предполагают предоставление представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) права на бесплатное изготовление, ремонт и установку зубных протезов и санаторно-курортное лечение. Кроме того, документ дает возможность органами местного самоуправления устанавливать дополнительные меры социальных гарантий для оленеводов и морских зверобоев за счет средств местных бюджетов.

Чукотка является единственным российским регионом, в котором разрешен аборигенный промысел китов, и в этом году морские охотники округа смогут добыть 135 серых и 5 гренландских китов. Морские зверобои обеспечивают мясом кита свыше девяти тысяч жителей региона. Распределение мяса и жира китов разрешено только между жителями береговых поселков, допускается обмен на оленину с оленеводами. Продажа продукции возможна только в виде сувениров ручной работы из китовой кости и уса.

Оленеводство на Чукотке рассматривается, прежде всего, как отрасль традиционного хозяйствования, позволяющая сохранить образ жизни коренных народов. Численность домашнего северного оленя в хозяйствах округа в настоящее время оценивается почти в 151 тыс. голов. Бюджет округа ежегодно выделяет порядка 1,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона, более половины из которых предназначены именно для оленеводов.