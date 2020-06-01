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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Комитет защиты журналистов прокомментировал нападения на репортеров при протестах в США

Там заявили, что освещающие такие акции журналисты должны быть в безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Власти тех американских городов, где проходят акции протеста против трагической смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции, обязаны обеспечить безопасность журналистов, освещающих эти события. Об этом говорится в заявлении руководителя программ Комитета защиты журналистов Карлоса Мартинеса де ла Серна, поступившем в воскресенье в представительство ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать случаи применения полицейскими силы в отношении журналистов.

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"Целенаправленные нападения на журналистов, на съемочные группы и на журналистские организации, освещающие демонстрации, свидетельствуют о полном пренебрежении той критически важной ролью, которую они играют, фиксируя события в общественных интересах, и представляют собой неприемлемую попытку запугать их, - говорится в заявлении. - Власти во всех городах США должны проинструктировать полицию не затрагивать журналистов и обеспечить им возможность безопасно сообщать об акциях протеста без опасений травм или возмездия".

Как отмечается в сообщении, Комитет защиты журналистов расследует сообщения о нападениях на журналистов в последние дни в Луисвиле (штат Кентукки), Лас-Вегасе (штат Невада), Атланте (штат Джорджия) и в Вашингтоне.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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