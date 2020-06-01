Ветреная и дождливая погода ожидается в Москве в первый день лета

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ветер, дождь и до 14 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. В ночь на 2 июня температура может опуститься до плюс 7 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.

Ожидается ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 9 до 14 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 4 градусов.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до полудня вторника.