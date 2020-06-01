Врач дал советы по употреблению мороженого

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Взрослому человеку можно съедать максимум две порции мороженого в неделю. Злоупотребление этим лакомством может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и ряд других заболеваний. О том, как правильно есть мороженое, и для кого этот десерт под запретом, рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

"Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека - это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи", - считает он.

По словам Зайцева, превышение данной нормы может привести к ряду заболеваний. "Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит - раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, - два; если хронический тонзиллит есть, также могут воспалиться небные миндалины, и это может спровоцировать его обострение", - поясняет врач.

Кроме того, мороженое может вызвать ларингит, воспаление ротоглотки и риносинусит в отдельных случаях. "К мороженому надо относится как к достаточно опасному продукту", - подчеркивает Зайцев.

"Контрастный душ для горла", или как правильно есть мороженое

Зайцев рекомендует употреблять мороженое с горячим чаем, чтобы минимизировать риски воспаления горла. "Сочетание холодного мороженого и глотка горячего чая - это как контрастный душ для тела человека. Это не даст возможности заболеть глотке", - отмечает врач.

Сочетание горячего чая и мороженого также будет тренировать слизистую оболочку задней стенки глотки и небных миндалин.

Повышает риски заболевание употребление мороженого в помещении с кондиционером. "Нам, конечно, очень комфортно: кондиционер охлаждает нас снаружи, а мороженое - внутри. Но слизистая оболочка к такому удару не подготовлена", - предостерегает лоринголог.

Кроме того, Зайцев советует тренировать силу воли и есть мороженое медленно, чтобы не переохлаждать зубы, десны и не провоцировать неврит тройничного нерва.

Отдаем предпочтение фруктовому льду

По словам врача, фруктовый лед менее опасен для горла, чем пломбир, например. "Для тренировки задней стенки глотки и небных миндалин фруктовый лед лучше. Он лучше тает, потому что в нем нет сливок, загустителей", - рекомендует Зайцев.

Отдавать предпочтение фруктовому льду стоит также с точки зрения калорийности и полезности, в нем гораздо меньше вредных пищевых добавок.

Запретный десерт

Мороженое нельзя употреблять людям с хроническим фарингитом и хроническим тонзиллитом, которые находятся в стадии обострения. "При ангине - тоже нельзя, при ларингите - тоже не надо", - отмечает Зайцев.

По словам врача, единственным случаем оправданного и полезного злоупотребления мороженым является период после удаления аденоид. В данной ситуации мороженое помогает полностью остановить кровотечение.

Мороженое детям

По словам врача, детям мороженое следует давать с четырех лет и желательно - половину стандартной порции. "До этого возраста у ребенка еще цветут аденоиды, находятся в стадии становления. Если мы будем выхолаживать небные миндалины и аденоидную ткань, будет плохо", - поясняет Зайцев.

Эксперт рекомендует подавать мороженое детям на блюдце, чтобы оно было слегка подтаявшим.