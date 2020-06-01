В Якутске начался ремонт поврежденной во время половодья дамбы

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Форас" начала аварийно-восстановительные работы на дамбе в Якутске, поврежденной во время весеннего половодья, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

"Специалисты Минэкологии Якутии оперативно определили объем необходимых работ и их сметную стоимость. Для проведения аварийно-восстановительных работ заключен госконтракт с ООО "Форас" примерно на 14,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Сотрудники компании уже приступили к работам.

Вышедшая из берегов река Лена в мае подтопила окрестности Якутска. Под напором воды на двух участках дамбы сполз скальный грунт, был поврежден ее откос. Устранение последствий паводка на прошлой неделе обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В нескольких населенных пунктах затопило дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.