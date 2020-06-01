Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило две тысячи

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 112 и составило 2 042 человека, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

"Всего у нас зараженных 2 042 человека. За последние сутки [зафиксировано] 112 случаев, из них 95 - город Якутск", - сказал Николаев, отметив, что состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое.

Власти Якутии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух участках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.

В тех районах и населенных пунктах, где ввели режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более чем по двое с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены.