На Колыме начала работать первая в стране платформа детских онлайн-лагерей

ТАСС, 1 июня. Летняя оздоровительная компания для школьников открылась в понедельник в Магаданской области в режиме онлайн. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Магадана.

На прошлой неделе магаданские власти информировали журналистов, что местное министерство образования специально для Колымы разработало уникальную для России платформу онлайн-лагерей. Они выбраны в качестве альтернативы полноценному загородному отдыху подростков в условиях обостренной эпидемиологической ситуации в стране.

"В Международный день защиты детей на базе 21 общеобразовательного учреждения начали работу дистанционные лагеря. В первую смену планируют охватить организованным отдыхом и досугом 2,3 тыс. школьников. Прогнозная численность детей в возрасте до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых и летняя занятость которых будет организована в лагерях, - 460 человек", - сообщили в пресс-службе.

Занятия для детей будут проходить с понедельника по пятницу, они включат познавательные и развлекательные часы, линейку, зарядку, мастер-классы и даже отрядное дело. Подготовлен план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов, тренировок с известными спортсменами. Родительская плата за участие детей в этой программе взиматься не будет. Каждый ребенок, зачисленный на площадку, будет получать витаминный ланч-бокс - свежие овощи и фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки, молоко и сладости.

По данным областного правительства, всего в регионе планируется открыть 69 таких онлайн-лагерей. Продолжительность смены составит 21 день.