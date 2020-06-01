МХАТ имени Горького отметит День защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. МХАТ имени М. Горького в понедельник, 1 июня, в Международный День защиты детей, на YouTube-канале "МХАТ говорит!" выпускает специальную программу для детей и их родителей, а также включается в благотворительный проект профориентации воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"День защиты детей - это праздник, светлый и радостный. У нас есть совершенно замечательные спектакли для детей, для семейного просмотра, в основном это сказки. Кроме того, актеры из нашей труппы и наши друзья-артисты очень душевно, увлекательно читают - они ведь тоже родители, и они свою любовь вкладывают в эти сказки, делятся ею со зрителями", - прокомментировал праздничную программу художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.

Как проинформировали в пресс-службе, программа "МХАТ. Дети" выйдет в эфир на канале "МХАТ говорит!" в 14:00 мск, начнется она с показа телеспектакля "Принц и нищий" 1985 года из "золотого фонда" театра. В основе пьесы Сергея Михалкова - самый известный исторический роман, написанный Марком Твеном для своих дочек. С предисловием к сказке выступит народный артист России, актер МХАТ им. Горького Валентин Клементьев.

Подарки детям и их родителям подготовили и другие актеры. Сказки прочитают актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Алика Смехова, актеры МХАТ Лидия Кузнецова, Елена Коробейникова, Екатерина Ливанова, Андрей Вешкурцев, актеры театра и кино Максим Аверин и Любовь Толкалина, дуэтом выступят актриса МХАТ Кристина Пробст и Стас Сергеев.

Завершится праздничная программа онлайн-читкой спектакля "Петр и Феврония", который зрители увидят на сцене МХАТ в следующем сезоне. "Повесть о Петре и Февронии" Ермолая Еразма, лежащая в основе инсценировки, - это одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью, а на праведный путь его ведет любовь. Это спектакль для всей семьи и о семье, подчеркнули в пресс-службе.

"Но в этот день мы также думаем и о тех ребятах, у которых семьи нет. Чтобы помочь подросткам уязвимых групп сделать осознанный выбор профессии, фонд "Хранители детства" находит наставников из самых разных сфер и устраивает их встречи с ребятами", - отметил худрук МХАТ. Он сообщил, что "1 июня к разговору об актерской профессии подключатся подопечные фонда из 20 регионов России, и задачей актера МХАТ Владимира Халтурина будет не только рассказать о своем опыте, но и ответить на многочисленные, порой каверзные вопросы ребят, пробудить в них интерес к профессиональному театральному пути".