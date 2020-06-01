В торговых сетях в Приморье начнут продавать тесты на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Небольшие партии тестов на новый коронавирус поступят в торговые сети Приморского края. Поручение закупить материалы тесты для распространения в розницу дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"Нужно закупить партию тестов для продажи в районах, по 100-200 штук. Необходимо проводить тестирования на социальных объектах - в детских садах, лечебных учреждениях", - приводит пресс-служба слова Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба во время рабочей поездки в Михайловский район. По его словам, это поможет предупредить заболевание на ранних стадиях.

Как доложила на заседании руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, прирост заболевших коронавирусом в Приморье все еще остается высоким. Общее количество людей с диагнозом COVID-19 составляет 2 049 человек, больше половины из них выздоровели - 1 078 человек, 19 - умерли. Среди проходящих лечение жителей края 35 человек - в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.