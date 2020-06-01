За неполную уплату алиментов введут административную и уголовную ответственность

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минюст России подготовил законопроекты о введении ответственности за неполную уплату алиментов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста, отвечая на запрос агентства.

В настоящее время административная, а в случае повторной неуплаты алиментов - и уголовная ответственность предусмотрена лишь в случаях, если человек вообще не платит алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, изменения санкций в действующую ст. 5.35.1 КоАП о введении ответственности за частичную оплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей разработаны во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Кроме того, в ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") подготовлены изменения, "направленные на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения не уплачивающих без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей".

Тем самым неполная уплата алиментов станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов.

Новелла уже прописана и в проекте нового КоАП, где в ст. 9.3 ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") предусмотрена ответственность за неуплату алиментов "в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением".

Как подчеркнули в Минюсте, изменения направлены на "создание дополнительной мотивации должников к добровольному, своевременному и полному исполнению судебных актов, в том числе о взыскании алиментов", и ее принятие будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты.

Практика ответственности алиментщиков

Неполная уплата алиментов и в настоящее время может привести к административной или уголовной ответственности. Однако речь, как правило, идет о минимальных выплатах с целью уйти от ответственности за неуплату алиментов. Так, в методических рекомендациях Федеральной службы судебных приставов РФ по выявлению и расследованию уголовных дел о неуплате алиментов (подследственных судебным приставам - прим. ТАСС) речь идет о случаях, когда в целях неисполнения алиментных обязательств и уклонения от уголовной ответственности должники делают малозначительные выплаты, не сопоставимые с установленными решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, либо в форме дарения детям разовых подарков и единичной покупки вещей. Эту позицию поддерживают и суды. Так, мировой судья Дзержинского района Калужской области признал виновным по статье УК о неуплате алиментов гражданина, который ежемесячно перечислял по 100 рублей на содержание несовершеннолетней дочери при обязанности выплачивать 4 310 рублей 90 копеек, "о чем он знал, но упорно не желал исполнять решение суда, несмотря на соответствующие предупреждения". Суд расценил эти действия как способ уклонения от уплаты алиментов и желание избежать уголовной ответственности.

Изменения позволят приставам чаще применять административное и уголовное воздействие на неплательщиков алиментов. Как сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, к началу мая на исполнении судебных приставов находилось 806 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов.

При этом закон защищает лиц, не способных уплатить алименты по уважительным причинам. Как разъяснил в 1996 году пленум Верховного суда РФ, "не может рассматриваться как злостное уклонение неперечисление или неуплата алиментов в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм и иными подобными причинами, не зависящими от воли должника".