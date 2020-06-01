Самой популярной станцией на МЦК стала Нижегородская

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Самой популярной станцией на Московском центральном кольце (МЦК) стала Нижегородская. Прежним лидером по посещаемости с момента запуска была станция Площадь Гагарина, сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Станция Нижегородская стала самой популярной на МЦК по количеству поездок, обогнав бессменного лидера - Площадь Гагарина. В конце мая в будние дни с Нижегородской начинают поездки около 11,4 тыс. пассажиров. Немного меньше - 11,2 тыс. - со станции Площадь Гагарина, которая еще в апреле была самой востребованной", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что третье место в рейтинге востребованности станций в данный момент у станции Кутузовская с показателем 10,2 тыс. пассажиров в сутки. При этом всего по Московскому центральному кольцу по будням сейчас передвигаются 160-165 тыс. пассажиров, что примерно в три раза меньше, чем до режима самоизоляции.

"Востребованность Нижегородской выросла после запуска второго участка Некрасовской линии в конце марта, а также за счет пассажиров, которые пересаживаются с пригородных поездов. Ожидается, что количество поездок здесь станет еще больше после завершения режима повышенной готовности и окончания пандемии", - пояснил заммэра.

Станция МЦК Нижегородская соединена теплым надземным переходом с железнодорожной платформой Нижегородская (в будущем - МЦД-4) и одноименной станцией метро, поэтому пассажирам не нужно выходить на улицу, и пересадка занимает в три раза меньше времени. "С открытием нового ТПУ Нижегородская завершилась интеграция МЦК с радиальными направлениями МЖД. В течение последних лет было построено 8 современных транспортных узлов, благодаря которым пересадки с радиальных направлений на МЦК стали удобнее, короче и комфортнее", - отметил Ликсутов.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.