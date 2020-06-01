В городе Санья запустили онлайн-систему медицинских консультаций с применением 5G

САНЬЯ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Власти города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) запустили онлайн-систему медицинских консультаций для жителей отдаленных районов. Как сообщила газета "Санья жибао", прием ведется в режиме реального времени с применением технологий пятого поколения связи 5G ("Пять джи").

Cистема онлайн-консультаций была запущена 26 мая. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, специалисты крупнейшего медучреждения города - Народной больницы города Санья - выходят на связь с пациентами с помощью компьютера из отдаленных районов населенного пункта. Находящиеся на лечении в других медицинских учреждениях граждане могут рассказать по видеосвязи о своем самочувствии, ответить на вопросы, после чего врач поставит предварительный диагноз, назначит анализы, выпишет медикаменты.

В течение одной недели прием ведут врачи конкретной специальности. Пациенты имеют возможность встретиться с доктором онлайн в начале недели, после чего пройти необходимое обследование, в четверг попасть на вторичную консультацию.

Как подчеркивается в материале, запуск системы онлайн-консультаций избавил пациентов от необходимости тратить много времени на поездку в Народную больницу города. Удаленные консультации также снижают риски большого скопления людей в больницах, что особенно важно в условиях предотвращения возникновения повторных вспышек коронавируса. Как пишет издание, к системе 5G-консультаций уже подключились три больницы в отдаленных районах города Санья.

31 октября 2019 года крупнейшие китайские мобильные операторы объявили о начале предоставления услуг связи пятого поколения в КНР. Согласно плану властей, инвестиции в развитие 5G по всему Китаю в этом году составят 120 млрд юаней (около $16,9 млрд), при этом общее количество базовых станций к концу года превысит 500 тыс. В прошлом году в городе Санья было установлено 342 базовые станции, в течение этого года планируется построить еще 1,4 тыс.

Технология 5G обеспечивает рекордную скорость передачи данных (25 Гбит/с), она более эффективна, нежели предшествующие ей стандарты - GSM, 3G и 4G/LTE. Как сообщил ранее ведущий эксперт Ассоциации глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) Ван Цзяньчжоу, к 2030 году ее вклад в структуру роста ВВП Китая превысит 2,9 трлн юаней (более $408 млрд).