В столице стартовала заявочная кампания на конкурс "Московская реставрация - 2020"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прием заявок начался на ежегодный конкурс правительства столицы "Московская реставрация - 2020". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры, - все те, кто участвовал и внес свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Победителей выберут в нескольких номинациях: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство". Кроме того, в конкурсе сохранилась специальная премия для молодых реставраторов. Отдельной премией будут отмечены работы по объекту, который выберут участники проекта "Активный гражданин".

Согласно регламенту конкурса, на приз могут быть выдвинуты объекты различных категорий - это гражданская и промышленная архитектура, городские усадьбы, объекты культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, монументального искусства и археологического наследия. Важным условием является то, что работы по сохранению заявленных объектов должны быть завершены в период с 2019 по конец 2020 года.

"Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте департамента культурного наследия города Москвы, а также предоставить необходимые документы: копию акта о приемке ремонтно-реставрационных работ на объекте, краткую историческую справку, краткое описание выполненных работ с указанием их особенностей, фотографии объекта до и после выполнения работ", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года.