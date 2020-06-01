В Москве объявили итоги районного этапа конкурса "Наследие моего района"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Итоги первого этапа городского конкурса "Наследие моего района" подвели в столице. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

В каждом районе Москвы экспертное жюри выбрало по одному победителю среди профессионалов и любителей в двух возрастных группах - от семи до 11 и от 12 до 15 лет. Результаты опубликованы на сайте наследиемоегорайона.рф.

"В этом году на конкурс "Наследие моего района" прислали рисунки более полутора тысяч ребят. Поэтому работа жюри на первом этапе отбора была крайне сложной. Каждый конкурсант вложил в произведение уникальные эмоции и индивидуальный взгляд на город. Это именно то, ради чего мы и проводим конкурс. Первоначально мы планировали выбрать среди ребят-профессионалов только трех победителей по городу, но работы нас так приятно удивили, что было принято решение также отметить лучших в каждом районе. В итоге победителями первого этапа стали более 300 школьников", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, теперь среди лауреатов жюри отберет победителей от каждого округа, по 12 человек в возрастной категории. Их наградят грамотами и памятными призами, а также особой экскурсией в здание, признанное памятником архитектуры, куда обычно нельзя попасть просто так. Кроме того, их работы будут выставлены в одном из музеев Москвы.

Победителями городского этапа станут 12 человек: шесть в категории "Любитель" и шесть в категории "Профессионал" (7-11 и 12-15 лет). Они будут дополнительно награждены участием в эксклюзивном мастер-классе одного из членов жюри - Зураба Церетели.

Окончательные итоги конкурса планируется подвести этим летом, точные дата и место будут объявлены дополнительно. Вся информация появится на сайте наследиемоегорайона.рф. Также всех участников проинформируют индивидуально.