Роскачество обнаружило в слаймах превышения по микроорганизмам, дрожжи и плесень

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роскачество проверило образцы желеобразной игрушки - слайма, и обнаружило в ней превышения по микроорганизмам, дрожжи и плесень. Об этом говорится в сообщении организации.

Для исследования эксперты Роскачества закупили 14 слаймов домашнего и промышленного производства, распространяющиеся в интернете и в специализированных магазинах. Протестированные игрушки были произведены в России, Украине и Китае. Цена одного слайма составила от 55 до 903 рублей, при средней цене 292 рубля за товар. Все товары были протестированы по 56 показателям, 41 из них - параметры безопасности.

"В слаймах двух торговых марок были найдены превышения по количеству микроорганизмов. Так, нормы по КМАФАнМ (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) в лизунах торговой марки "Добр Бобр" превышена в шесть раз, а в лизуне Thelarek.ru - в 2,2 раза", - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток свидетельствует либо о недостаточно эффективной термической обработке сырья изготовителем, либо о нарушениях санитарных норм, либо о неудовлетворительных условиях хранения. В товарах тех же торговых марок были найдены дрожжи и плесень. При этом по итогам исследования эксперты не выявили превышений по спиртам, толуолу, формальдегиду, ртути и мышьяку. Также не было выявлено стафилококка, синегнойной палочки и энтеробактерий.

В ходе испытаний специалисты опровергли распространенный страх потребителей относительно содержания в слаймах бора, который может стать причиной высыпаний на коже рук. Как сообщили в Роскачестве, в чистом виде бор не входит в состав слаймов - он находится в виде различных соединений. Это может быть, например, тетраборат натрия - соль борной кислоты (тип соединения зависит от состава слайма). По итогам тестов было выявлено, что ни в одном товаре не было обнаружено превышения содержания тетрабората натрия в 3% от массовой доли слайма.

Как сообщили в Роскачестве, эксперты провели целый ряд тестов, чтобы определить, действительно ли слаймы токсичны, могут ли они спровоцировать аллергию и раздражение кожи. В результате проверки выяснилось, что все исследованные игрушки находятся в соответствии с техрегламентом Таможенного Союза "О безопасности игрушек" и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Это значит, что они не имеют аллергенных свойств, не раздражают слизистую глаз и кожу.

Токсичность и безопасность

Кроме того, в ходе тестов выявлялась потенциальная возможность острого отравления. Ни один товар не был признан опасным. "Те вещества, из которых сделаны слаймы, не накапливаются в организме: если ребенок продолжительное время на постоянной основе играет с лизуном, компоненты этого лизуна не обладают должным кумулятивным эффектом, чтобы вызывать отравление", - отмечает Роскачество.

Детская игрушка не должна быть пожароопасной, а ее элементы не должны воспламеняться и выделять ядовитые и вредные газы. Слайм - игрушка на полимерной основе, она может от огня высохнуть и обуглиться. Как сообщили в Роскачестве, из 14 исследованных торговых марок один лизун Poopsie во время испытаний все же загорелся. Такой процесс горения может привести к возгоранию легковоспламеняющихся вещей, оказавшихся по соседству с игрушкой.

В ходе исследования было установлено, что резкий запах имели слаймы четырех торговых марок: Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta. По мнению экспертов, слаймы с резким запахом лучше избегать, поскольку могут быть потенциально небезопасны. В ходе проверки упаковки на прочность и герметичность выяснилось, что у лизуна от Poopsie была самая ненадежная упаковка. Она негерметичная, не выдержит падения и сильного сжатия.

Эксперты также проверили, всю ли необходимую информацию содержит маркировка слаймов (дату изготовления, наименование и местонахождение производителя, информацию для связи с производителем или импортером, минимальный возраст ребенка, которому предназначена игрушка, знак ЕАС, подтверждающий соответствие продукции нормам стран Таможенного союза). У пяти игрушек домашнего производства эта информация на маркировке отсутствовала: Slime Vime, slimedesign, Thelarek.ru, slimeo.ok. Этим распространителям Роскачество направило претензионные письма, и все компании уже откликнулись, пообещав внести изменения на этикетку. У "Слайм Суперсила" нет предупредительной надписи об осторожности обращения с игрушкой.

Исследование Роскачества не подтвердило мнение о том, что домашние и промышленные слаймы отличаются в качестве и безопасности.

Тем не менее, председатель совета матерей Татьяна Буцкая, слова которой приводятся в сообщении, самодельные слаймы лучше не покупать. "Родителям следует покупать только сертифицированные слаймы или сделанные из сертифицированного сырья, чтобы быть уверенными в том, что никакие опасные вещества не входят в состав игрушки. И даже если ребенок хочет сделать свой слайм из набора, этот набор тоже должен иметь сертификат", - сказала она.