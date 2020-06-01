РФПИ и "Химрар" 11 июня поставят в больницы РФ первую партию препарата против COVID-19

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" 11 июня поставят в российские больницы 60 тыс. курсов препарата "Авифавир" против COVID-19, сообщается в пресс-релизе фонда.

В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. "Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня", - отмечается в сообщении.

"Авифавир" накануне получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения COVID-19.

О препарате

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.